Искусственные ели на Кубани подорожали на 11%

В Краснодарском крае в предновогодний период выросли цены и продажи искусственных елей и праздничной атрибутики. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), медианная цена искусственной ели в ноябре—начале декабря составила 3926 руб., что на 11% выше уровня прошлого года, при этом количество покупок увеличилось на 10%.

Гирлянды подорожали в среднем до 642 руб. (+10% год к году), а число их покупок выросло на 11%. Наборы елочных игрушек продавались по медианной цене 593 руб., что на 12% выше показателя годичной давности, при росте спроса на 7%.

Аналитики отмечают, что на динамику потребления заметно повлияли погодные условия: затянувшаяся осень сдерживала резкий рост продаж. Вместе с тем снижения активности удалось избежать за счет изменения маркетинговых стратегий ритейла — искусственные ели и новогодние товары поступили в магазины и на онлайн-площадки значительно раньше, чем в прошлом году. Это позволило сместить пик спроса на ноябрь и обеспечить существенные объемы выручки еще до начала календарной зимы, при сохранении более высокого уровня продаж и в декабре на фоне низкой базы прошлого года.

Вячеслав Рыжков