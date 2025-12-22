В порту Тамань потушили возгорания на танкере и причале после атаки БПЛА

В порту Тамань Темрюкского района потушены возгорания на танкере и причале после атаки беспилотного летательного аппарата. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева работы по ликвидации последствий ЧС координирует его заместитель Дмитрий Маслов, выехавший на место происшествия в поселок Волна сразу после заседания оперативного штаба ночью 22 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оперативные службы продолжают тушение огня на подводящем трубопроводе с мазутом, площадь пожара сократилась до 1500 кв. м. В результате атаки БПЛА повреждены два пирса, один подводящий трубопровод и два танкера, на одном из которых произошло возгорание, уже ликвидированное. Кроме того, обломки повредили два резервуара. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, пострадавших нет.

В ликвидации последствий ЧС участвуют 119 человек и 34 единицы техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Кондратьев, который ночью провел заседание оперативного штаба по инциденту.

Вячеслав Рыжков