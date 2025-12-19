Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция началась с вопросов главе государства о ситуации с мирным урегулированием на Украине и линии боевого соприкосновения. Спросили господина Путина и об экономических показателях. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перспектива мира на Украине

Пока мы не видим готовности Украины к миру и территориальным уступкам.

Россия все-таки знает об определенных сигналах, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог.

ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах. Это должно побудить власти Украины закончить конфликт мирными способами.

Продвижение ВС РФ

Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ после вытеснения ВСУ из Курской области. По всем направлениям противник отходит.

Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под контролем России.

Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.

У меня нет сомнения, что ВС РФ «доберут» и Константиновку.

Город Димитров полностью окружен. Бои идут в городе Гуляйполе, 50% города под контролем ВС РФ.

Создаются зоны безопасности, на Сумском направлении, в Харьковской области.

Перед ВС РФ стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу Оскола и забрать Купянск-Узловая.

Под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет.

Фото Зеленского возле стелы «Купянск»

Не слежу за выступлениями украинского президента якобы с передовой. Зеленский — талантливый артист, это без всякой иронии.

Стела находится на расстоянии в 1 км от Купянска. Чего стоять на пороге, заходи уж в дом тогда.

Состояние экономики РФ

Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост — 9,7%, а в еврозоне рост 3,1%.

Рост в 1% — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связаны с таргетированием инфляции. В целом эту задачу удается решать.

Инфляция к концу года может опуститься до 5,7-5,8%.

Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%. Удалось сбалансировать бюджет, качество этой балансировки находится на уровне 2021 года — это показатель устойчивости экономики.

Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%.

Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.

Рост производительности труда в России скромный — всего 1%, эту ситуацию нужно исправлять.

Международные резервы ЦБ растут, они составили $741,5 млрд.

Саммит ЕС об изъятии российских активов