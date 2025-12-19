Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции

Началась прямая линия с Путиным: о чем спрашивают президента и что он отвечает

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция началась с вопросов главе государства о ситуации с мирным урегулированием на Украине и линии боевого соприкосновения. Спросили господина Путина и об экономических показателях. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перспектива мира на Украине

  • Пока мы не видим готовности Украины к миру и территориальным уступкам.
  • Россия все-таки знает об определенных сигналах, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог.
  • ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах. Это должно побудить власти Украины закончить конфликт мирными способами.

Продвижение ВС РФ

  • Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ после вытеснения ВСУ из Курской области. По всем направлениям противник отходит.
  • Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под контролем России.
  • Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.
  • У меня нет сомнения, что ВС РФ «доберут» и Константиновку.
  • Город Димитров полностью окружен. Бои идут в городе Гуляйполе, 50% города под контролем ВС РФ.
  • Создаются зоны безопасности, на Сумском направлении, в Харьковской области.
  • Перед ВС РФ стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу Оскола и забрать Купянск-Узловая.
  • Под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет.

Фото Зеленского возле стелы «Купянск»

  • Не слежу за выступлениями украинского президента якобы с передовой. Зеленский — талантливый артист, это без всякой иронии.
  • Стела находится на расстоянии в 1 км от Купянска. Чего стоять на пороге, заходи уж в дом тогда.

Состояние экономики РФ

  • Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост — 9,7%, а в еврозоне рост 3,1%.
  • Рост в 1% — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связаны с таргетированием инфляции. В целом эту задачу удается решать.
  • Инфляция к концу года может опуститься до 5,7-5,8%.
  • Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%. Удалось сбалансировать бюджет, качество этой балансировки находится на уровне 2021 года — это показатель устойчивости экономики.
  • Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%.
  • Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.
  • Рост производительности труда в России скромный — всего 1%, эту ситуацию нужно исправлять.
  • Международные резервы ЦБ растут, они составили $741,5 млрд.

Саммит ЕС об изъятии российских активов

  • Кража — это тайное похищение имущества, а это открыто, это грабеж.
  • Последствия могут быть тяжелые для грабителей. Одна из идей — выдать репарационный кредит Украине, но это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивать бюджетный долг.
  • Есть и более тяжелые последствия. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к еврозоне. Хранящие там свои золотовалютные резервы страны посмотрят на то, как ЕС грабит Россию, и подумают: «А вдруг и с нами так поступят?» Стоит только начать, а потом это уже можно тиражировать под разным предлогом.
  • Чего бы они ни украли, когда-то придется отдавать.
  • Мы постараемся найти юрисдикцию, не зависящую от политического влияния.

