Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции
Началась прямая линия с Путиным: о чем спрашивают президента и что он отвечает
19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция началась с вопросов главе государства о ситуации с мирным урегулированием на Украине и линии боевого соприкосновения. Спросили господина Путина и об экономических показателях. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в 2024 году
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Перспектива мира на Украине
- Пока мы не видим готовности Украины к миру и территориальным уступкам.
- Россия все-таки знает об определенных сигналах, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог.
- ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах. Это должно побудить власти Украины закончить конфликт мирными способами.
Продвижение ВС РФ
- Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ после вытеснения ВСУ из Курской области. По всем направлениям противник отходит.
- Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под контролем России.
- Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.
- У меня нет сомнения, что ВС РФ «доберут» и Константиновку.
- Город Димитров полностью окружен. Бои идут в городе Гуляйполе, 50% города под контролем ВС РФ.
- Создаются зоны безопасности, на Сумском направлении, в Харьковской области.
- Перед ВС РФ стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу Оскола и забрать Купянск-Узловая.
- Под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет.
Фото Зеленского возле стелы «Купянск»
- Не слежу за выступлениями украинского президента якобы с передовой. Зеленский — талантливый артист, это без всякой иронии.
- Стела находится на расстоянии в 1 км от Купянска. Чего стоять на пороге, заходи уж в дом тогда.
Состояние экономики РФ
- Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост — 9,7%, а в еврозоне рост 3,1%.
- Рост в 1% — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связаны с таргетированием инфляции. В целом эту задачу удается решать.
- Инфляция к концу года может опуститься до 5,7-5,8%.
- Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%. Удалось сбалансировать бюджет, качество этой балансировки находится на уровне 2021 года — это показатель устойчивости экономики.
- Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%.
- Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.
- Рост производительности труда в России скромный — всего 1%, эту ситуацию нужно исправлять.
- Международные резервы ЦБ растут, они составили $741,5 млрд.
Саммит ЕС об изъятии российских активов
- Кража — это тайное похищение имущества, а это открыто, это грабеж.
- Последствия могут быть тяжелые для грабителей. Одна из идей — выдать репарационный кредит Украине, но это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивать бюджетный долг.
- Есть и более тяжелые последствия. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к еврозоне. Хранящие там свои золотовалютные резервы страны посмотрят на то, как ЕС грабит Россию, и подумают: «А вдруг и с нами так поступят?» Стоит только начать, а потом это уже можно тиражировать под разным предлогом.
- Чего бы они ни украли, когда-то придется отдавать.
- Мы постараемся найти юрисдикцию, не зависящую от политического влияния.