Путин сообщил о росте реальных зарплат на 4,5% за год

Рост реальной зарплаты в России после вычета инфляции составил 4,5% к концу 2025 года, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года. По его словам, уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне и составляет 2,2%.

«Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие»,— сказал господин Путин. При этом рост производительности труда, по словам президента, «скромный» — 1,1%. Он призвал поменять процентное соотношение в пользу этого показателя.

Согласно октябрьскому прогнозу Минэкономразвития, по итогам года рост реальных зарплат замедлится до 3,4% против 9,7% в 2024 году. Росстат в начале декабря сообщал, что за январь-сентябрь реальные зарплаты выросли на 4,7% в годовом выражении.