Путин: успехи на фронте открывают возможность движения к Славянску

Взятие Северска Вооруженными силами (ВС) РФ, успешные бои в Красном Лимане и Константиновке открывают возможность движения к одному из основных укрепрайонов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) — Славянску. Об этом президент России Владимир Путин сказал в эфире программы «Итоги года».

«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем, — сказал президент. — Движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее — к Славянску».

Владимир Путин упомянул и другой город Краматорской агломерации — Константиновку. «Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт»,— заявил глава государства.

Славянск в Краматорском районе ДНР находится на северо-западе региона. По данным украинской переписи 2001 года, его население составляло более 124 тыс. человек.

Степан Мельчаков