Путин назвал снижение темпов роста ВВП платой за сохранение качества экономики

Рост российского ВВП в 2025 году составит 1%, заявил Владимир Путин на «Итогах года». Он добавил, что «за трехлетку» рост ВВП составил 9,7%. В Еврозоне в тот же период показатель достигал только 3,1%, подчеркнул президент.

Снижение темпов роста ВВП он назвал результатом «осознанных действий» правительства в борьбе с инфляцией. К концу года она должна составить 5,7-5,8%.

«Это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», — заявил Владимир Путин.