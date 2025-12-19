Путин: снижение темпов роста ВВП — сознательный шаг

Темпы экономического роста России снижены сознательно, чтобы сохранить «качество экономики», заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что правительство смогло сбалансировать бюджет.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

В ноябре президент подписал закон о бюджете на 2026–2028 годы. В документе прогнозируется рост ВВП на 1,3% в 2026 году, а за три года — почти на 7%, до 276 трлн руб. Доходы бюджета на следующий год составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028-м — 45,9 трлн руб. При это ожидается, что все три года бюджет будет дефицитным.

