Путин сообщил об окружении Димитрова и скором взятии Гуляйполя и Красного Лимана

Город Красный Лиман в ДНР в ближайшее время перейдет под контроль российской армии. Об этом заявил Владимир Путин на «Итогах года». Он добавил, что после этого начнется продвижение к Славянску.

Президент подчеркнул, что больше половины Константиновки в ДНР уже контролируется ВС РФ. Также Владимир Путин заявил, что российские войска установили контроль над половиной Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, город разбит на две части, «наши ребята переправились через реку».

Город Димитров (украинское название Мирноград) в ДНР полностью окружен, добавил президент.