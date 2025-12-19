Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин сообщил об окружении Димитрова и скором взятии Гуляйполя и Красного Лимана

Город Красный Лиман в ДНР в ближайшее время перейдет под контроль российской армии. Об этом заявил Владимир Путин на «Итогах года». Он добавил, что после этого начнется продвижение к Славянску.

Президент подчеркнул, что больше половины Константиновки в ДНР уже контролируется ВС РФ. Также Владимир Путин заявил, что российские войска установили контроль над половиной Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, город разбит на две части, «наши ребята переправились через реку».

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции

Читать далее

Город Димитров (украинское название Мирноград) в ДНР полностью окружен, добавил президент.

Новости компаний Все