Путин: Европе рано или поздно придется отдать активы России

Президент России Владимир Путин заявил, что вне зависимости от того, как Евросоюз решит изъять заблокированные российские активы, их однажды придется возвращать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. И самое главное: что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать»,— сказал президент во время «Итогов года».

Владимир Путин заверил, что в случае изъятия этих средств Россия будет защищать свои права в судебном порядке в независимой от политических решений юрисдикции.

Лусине Баласян