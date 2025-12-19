Путин: РФ оспорит изъятие активов в независимом от политических решений суде

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки Евросоюза присвоить себе заблокированные российские активы — «это не кража, а грабеж». Он заверил, что в случае изъятия этих средств Россия будет защищать свои права в судебном порядке в независимой от политических решений юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин, президент России Владимир Путин и телеведущая Первого канала Екатерина Березовская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин, президент России Владимир Путин и телеведущая Первого канала Екатерина Березовская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кража — это не подходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж»,— сказал президент на прямой линии. «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений»,— добавил он.

Глава государства отметил, что конфискация активов подорвет доверие к еврозоне и ослабит экономику европейских стран, поэтому договориться об этом ЕС будет сложно.

Лусине Баласян