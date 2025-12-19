Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Президент России Владимир Путин прокомментировал видео Владимира Зеленского рядом со стелой Купянска. Глава государства отметил, что не следит за выступлениями президента Украины якобы с передовой, поскольку тот «артист».

«Зеленский артист и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии»,— заявил Владимир Путин на «Итогах года». Он также в шутку предложил Владимиру Зеленскому не стоять на пороге, а «заходить в город». Так президент РФ ответил на соответствующий вопрос одного из модераторов программы — журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Российская сторона уже не раз подтверждала, что Купянск в Харьковской области находится под контролем ее вооруженных сил. На сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин вновь напомнил о полном взятии города.