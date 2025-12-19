Путин: Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. Однако, по его словам, украинские власти подают сигналы о желании вести диалог о мире.
«Мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима о том, что они готовы вести какой-то диалог. Мы тоже всегда говорили: мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами»,— сказал президент во время «Итогов года».
Глава государства добавил, что Россия готова обсуждать мир на Украине на базе тезисов, озвученных МИДом еще в 2024 году. Речь идет о выводе ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказе Украины от вступления в НАТО.