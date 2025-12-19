Путин: инфляция в 2025 году может опуститься ниже 6%

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2025 года инфляция в стране может составить 5,7–5,8%. Он напомнил, что целью было снизить инфляцию до 6%.

«В целом эту задачу (таргетирование инфляции.— "Ъ") удается решать. Потому что была поставлена задача снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет ниже шести процентов — 5,7–5,8%»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

В ноябре годовая инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре, сообщал Росстат. Центробанк прогнозирует, что темпы роста цен замедлятся до 4–5% в 2026 году. В 2027-м и далее инфляция будет находиться на целевом значении 4%, ожидает регулятор.

