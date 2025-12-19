Путин сообщил о росте резервов ЦБ до $741,5 млрд

Резервы Центрального банка России увеличиваются и в настоящее время составляют $741,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

По данным Банка России на 12 декабря, объем золотовалютных резервов достиг $741 млрд, что на $500 млн меньше показателя на 5 декабря. При этом за предыдущую неделю, с 28 ноября по 5 декабря, резервы выросли на $8,1 млрд.

В целом за период с января по ноябрь международные резервы России увеличились на 20,6% — до $735 млрд. В их состав входят активы в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.