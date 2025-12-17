Белоусов: на боевое дежурство заступил первый полк с ЗРС С-500

На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, которая способна поражать цели в ближнем космосе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

«В воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500»,— рассказал министр.

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний комплекса С-500 в мае 2021 года. В Минобороны РФ говорили, что новая система ПВО сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе. По данным «РИА Новости», целью ЗРС будут в том числе баллистические цели. «Алмаз—Антей» начал серийное производство системы С-500 в апреле 2022-го.