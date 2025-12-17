Белоусов: интенсивность налетов ВСУ выросла с 1,5 до 3,7 тыс. БПЛА в месяц
В 2025 году интенсивность беспилотных атак ВСУ на территории России возросла более чем вдвое. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Андрей Белоусов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам главы ведомства, в начале года ВСУ ежемесячно запускали в среднем 1,5 тыс. дальних БПЛА. «А начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тыс.»,— сказал он.
«Ложь, бред», «большая война» с ЕС, диалог и военный путь, обрушение обороны ВСУ: заявления Путина и Белоусова на коллегии Миноб
Эффективность российской системы ПВО при отражении беспилотных атак ВСУ составляет в среднем 97%, добавил господин Белоусов.
Утром Минобороны РФ заявило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 94 дрона самолетного типа над восемью российскими регионами.