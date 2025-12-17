Политика Украины и европейских стран создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса,— уточнил господин Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.— Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны».

Министр уточнил, что одновременно с откладыванием разрешения конфликта объединенные вооруженные силы НАТО начали готовиться к противостоянию с РФ в перспективе ближайших 30 лет. Из-за этого, пояснил Андрей Белоусов, России необходимо и «дальше навязывать противнику свою волю», работать на упреждение и постоянно улучшать приемы ведения боевых действий. «Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск»,— заключил глава Минобороны.