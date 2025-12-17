Путин: российская армия в 2025 году заняла более 300 населенных пунктов
Президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он рассказал, что с начала года российские вооруженные силы взяли свыше 300 населенных пунктов.
«В том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями»,— рассказал господин Путин.
По словам президента, уходящий год стал важным этапом в решении задач военной операции. Владимир Путин добавил, что российская армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.
30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там ему доложили, в том числе, о взятии Волчанска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал взятие Волчанска серьезным шагом к победе.