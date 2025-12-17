Путин: «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до Нового года

Гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Впервые об «Орешнике» было объявлено в ноябре 2024 года, когда с полигона Капустин Яр комплекс запустил ракету по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. В ноябре 2025-го Владимир Путин объявил о запуске серийного производства.

В декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» может быть размещен в Белоруссии. В августе на белорусской территории начали обустраивать первые позиции под российский комплекс. На боевое дежурство в Белоруссии «Орешник», согласно заявлению господина Лукашенко, встанет также до конца года.