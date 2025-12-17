Путин назвал бредом утверждения о возможной «большой войне» России и Европы

Людям в Европе вбивают в головы страхи о неизбежном столкновении с Россией, но это ложь и просто бред, уверяет президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам президента, геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в некоторых регионах становится «просто критической». Он отметил, что страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе.

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне... Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно»,— сказал господин Путин.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться «к войне огромных масштабов», которую пережили «деды и прадеды». По его мнению, альянс будет «следующей целью России». В Кремле назвали заявление господина Рютте «безответственным».

Об опасениях альянса — в публикации «Ъ» «В образе стального дикобраза».