Белоусов: угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снизилась
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что группировка войск «Север» сейчас расширяет «зону безопасности» в Харьковской и Сумской областях. По его словам, благодаря этому снижена угроза вторжения ВСУ на территорию российских регионов.
Андрей Белоусов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В результате — снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области»,— сказал господин Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Ложь, бред», «большая война» с ЕС, диалог и военный путь, обрушение обороны ВСУ: заявления Путина и Белоусова на коллегии Миноб
Министр добавил, что в российских приграничных районах «это позволило приступить к разминированию территории». На сегодняшний день разминированы более 150 тыс. га, восстанавливаются объекты инфраструктуры. Создаются условия для налаживания мирной жизни, добавил Андрей Белоусов.