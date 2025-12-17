Белоусов: угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снизилась

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что группировка войск «Север» сейчас расширяет «зону безопасности» в Харьковской и Сумской областях. По его словам, благодаря этому снижена угроза вторжения ВСУ на территорию российских регионов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В результате — снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области»,— сказал господин Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр добавил, что в российских приграничных районах «это позволило приступить к разминированию территории». На сегодняшний день разминированы более 150 тыс. га, восстанавливаются объекты инфраструктуры. Создаются условия для налаживания мирной жизни, добавил Андрей Белоусов.