Путин отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона»

Испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» прошли успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, оба комплекса продолжают совершенствоваться. «За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед»,— добавил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

21 октября прошел испытательный полет «Буревестника». Он стал самым продолжительным в истории программы: ракета находилась в воздухе около 15 часов и пролетела 14 тыс. км. По словам начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, это еще не предел возможностей «Буревестника».

29 октября президент рассказал о тестовом запуске «Посейдона». Владимир Путин подтвердил, что способов для перехвата подводного аппарата не существует. «Посейдон», уточнил глава государства, превышает по мощности межконтинентальную ракету «Сармат».