Белоусов сообщил о проверке в бою более тысячи новых образцов оружия

Более тысячи образцов оружия и боевых систем прошли апробацию в боевых условиях с начала года, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Среди них — БПЛА «Герань-2» с усовершенствованной системой наведения, FPV-дроны на оптоволокне, а также наземные робототехнические комплексы «Курьер» и «Омич-Огонек».

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Специальная военная операция дала толчок развитию новых видов оружия и боевых систем»,— приводит пресс-служба Минобороны слова господина Белоусова. По его словам, объем поставок в войска образцов вооружения, военной техники и снарядов в 2025 году вырос на треть по сравнению с 2024-м.

Обеспеченность Объединенной группировки войск достигла 92%, подразделений на передовой — 80%. «Практически закрыты потребности войск в самолетах и вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла, медицинской технике»,— добавил глава Минобороны.