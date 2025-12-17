Путин: Россия благодаря СВО вернула статус полного суверенитета

Благодаря специальной военной операции (СВО) Россия вернула себе статус полного суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной»,— уточнил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.

В армии России еще есть много проблем и вопросов, добавил Владимир Путин. Однако, подчеркнул он, за время проведения СВО вооруженные силы РФ «стали совершенно другими».