Путин: Россия благодаря СВО вернула статус полного суверенитета
Благодаря специальной военной операции (СВО) Россия вернула себе статус полного суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной»,— уточнил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.
В армии России еще есть много проблем и вопросов, добавил Владимир Путин. Однако, подчеркнул он, за время проведения СВО вооруженные силы РФ «стали совершенно другими».