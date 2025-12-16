Главные новости за 16 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам 12 крупных аэропортов России, включая авиагавань Краснодара. ФАС установила, что главные операторы взимали с авиакомпаний дополнительную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Прокуратура Краснодарского края выявила ущерб водным биоресурсам на реке Мзымте на сумму свыше 20 млн руб., причиненный коммерческой организацией при проведении дноуглубительных работ.

В Керчи арестовали 62-летнего бывшего сотрудника СБУ, который в Telegram-канале призывал нанести удары беспилотниками по Красной площади во время Парада Победы.

Задержанный за теракт на подстанции на территории Краснодарского края признался, что готовился к поджогу поезда.

В Краснодаре задержан житель Москвы, подозреваемый в краже криптовалюты на сумму более 1,6 млн руб. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, заявление в полицию подал владелец цифрового кошелька.

Следователи предъявили обвинение 36-летнему бывшему заместителю начальника районного отдела полиции Горячего Ключа в получении взятки в размере 500 тыс. руб. за непривлечение к ответственности браконьера.

С начала 2025 года на территории Краснодарского края отремонтировали 63 культурно-досуговых учреждения. На эти цели направили около 1 млрд руб.

Власти Сочи планируют привлечь федеральные средства для восстановления пляжных территорий. Сейчас курорт сталкивается с проблемой деградации береговой инфраструктуры.

«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» может отказаться от модернизации третьего энергоблока Краснодарской ТЭЦ мощностью 150 МВт. Как следует из проекта протокола заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 10 декабря, блок предлагается исключить из программы обновления генерирующих мощностей.