В Сочи планируют привлечь федеральные средства для восстановления пляжей

Власти Сочи планируют привлечь федеральные средства для восстановления пляжных территорий. Сейчас курорт сталкивается с проблемой деградации береговой инфраструктуры. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава города Андрей Прошунин.

«В этой части мы работаем сейчас с Министерством строительства РФ, будем входить в определенную программу для получения федеральных средств — это достаточно емкие проекты», — заявил мэр Сочи.

В городе действует круглогодичная пляжная инфраструктура. С конца осени до середины весны работают более 30 зимних пляжей, а в летний период открываются площадки для отдыха, в этом году их было 180.

Параллельно в центре курорта реализуется первый этап благоустройства Приморской набережной, построенной в 1984 году. Реконструкция позволит в 2,5 раза расширить прогулочные зоны и вдвое увеличить пляжные территории. Появятся новые площадки для отдыха, занятий спортом и проведения городских мероприятий. По словам Андрея Прошунина, проект будет полностью завершен в течение пяти лет.

Сочи является одним из самых популярных российских курортов. В 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году турпоток достигнет 10 млн человек.

