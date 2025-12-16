ЛУКОЙЛ не будет модернизировать ТЭЦ Краснодара

«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» может отказаться от модернизации третьего энергоблока Краснодарской ТЭЦ мощностью 150 МВт. Как следует из проекта протокола заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 10 декабря, блок предлагается исключить из программы обновления генерирующих мощностей, пишет «Ъ». Закупленное ранее оборудование планируется направить на строительство пятого энергоблока станции.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Изначально модернизированный третий энергоблок должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2024 года, однако работы были приостановлены по инициативе «Системного оператора» на фоне дефицита электроэнергии в Краснодарском крае. В качестве альтернативы компания предложила расширение станции за счет строительства нового энергоблока аналогичной мощности с вводом в 2028 году. Использование уже приобретенного оборудования для нового проекта делает продолжение модернизации третьего блока невозможным.

В обращении в Минэнерго «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» просит исключить объект из перечня модернизации без применения штрафных санкций. В компании указывают, что реализация проекта с закупкой нового оборудования приведет к превышению предельной стоимости более чем в 3,5 раза и обеспечит отрицательную доходность инвестиций. Для обеспечения работы третьего энергоблока до ввода новой генерации ресурс котлоагрегата и паровой турбины был продлен на 50 тыс. часов каждый. В Минэнерго, «Системном операторе» и ЛУКОЙЛе на запросы «Ъ» не ответили.

В «Совете рынка» пояснили «Ъ», что исключение проекта из программы модернизации по решению правительства не считается односторонним отказом поставщика от обязательств и не влечет начисления штрафа.

Вячеслав Рыжков