В Краснодаре задержан хакер, похитивший криптовалюту на 1,6 млн рублей

В Краснодаре задержан житель Москвы, подозреваемый в краже криптовалюты на сумму более 1,6 млн руб. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, заявление в полицию подал владелец цифрового кошелька.

32-летний москвич, ранее судимый, был задержан сотрудниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД Краснодара по месту проживания. По данным следствия, подозреваемый работал через один из мессенджеров: взламывал электронные почты пользователей, привязанные к криптобиржам, и обналичивал средства со счетов. Часть украденных средств он переводил сообщнику, остальное тратил в онлайн-казино.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, он заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков