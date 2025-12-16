Сбер: на Северном Кавказе суммарный объем привлеченных средств бизнеса и розничных клиентов достиг 446 млрд рублей

За 11 месяцев 2025 года суммарный объем портфелей средств юридических и физических лиц в Республиках Северного Кавказа составил 446 млрд руб.— это на 43% больше прошлогоднего показателя, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: cгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Наибольший темп роста портфеля с января по начало декабря отмечается в корпоративном сегменте: объем средств с начала года вырос более чем в два раза, достигнув на 1 декабря 170,6 млрд руб. Остальная превалирующая часть (свыше 275 млрд руб.) приходится на вложения частных лиц.

По данным аналитиков Сбера, больше всего денег на вкладах и счетах хранят жители Дагестана (118 млрд руб.), Северной Осетии — Алании (58 млрд руб.) и Кабардино-Балкарии (48,4 млрд руб.). В Карачаево-Черкесии зафиксирован самый высокий темп роста за год: с 1 декабря 2024 года он увеличился на 13% и составил 25,4 млрд руб.

«Стабильный рост портфелей средств физических и юридических лиц показывает заинтересованность жителей Северного Кавказа в хранении капитала в банке»,— отметила Залина Бейтуганова, Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка.