На Кубани за 1 млрд рублей отремонтировали 63 культурно-досуговых учреждения

С начала 2025 года на территории Краснодарского края отремонтировали 63 культурно-досуговых учреждения. На эти цели направили около 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, работы направлены на создание комфортных условий для клубной работы — центров эстетического воспитания детей, технического творчества и ремесел, театральных кружков и литературных гостиных. В 2026 году планируют отремонтировать не менее 15 учреждений, на эти цели заложили около 500 млн руб.

«В сельской местности такие объединения по интересам, как правило, сосредоточены в Домах культуры, там же устраивают мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам. В небольших населенных пунктах ДК остается центром притяжения всей творческой жизни»,— рассказал глава региона.

В Бойкопонурском сельском ДК Калининского района провели масштабный капитальный ремонт. Специалисты обновили подвальное помещение здания, заменили инженерные коммуникации, а также закончили перепланировку кабинетов. На базе ДК работают народный ансамбль «Казачья удаль», детский вокальный ансамбль народной песни «Ладушки», кружки художественного слова и декоративно-прикладного творчества. Также при доме культуры функционирует филиал детской школы искусств. Образцовый вокальный ансамбль народной песни «Понурские казачата» пользуется популярностью.

В станице Новоплатнировской Ленинградского муниципального округа отремонтировали сельский ДК. В здании, построенном более полувека назад, провели комплексный ремонт. Подходящие условия создали для 27 работающих там клубных формирований. Визитной карточкой учреждения являются образцовый ансамбль танца «Ровесник» — постоянный участник краевых и районных мероприятий.

В станице Некрасовской Усть-Лабинского района фактически заново отстроили ДК. Общий объем вложений составил 87,5 млн руб. Специалисты укрепили фундамент и стены, перестелили кровлю, а также заменили инженерные конструкции, поставили новые окна и двери и сделали современный дизайн зрительного зала, где будут выступать коллективы культурно-досугового центра «Некрасовский». У жителей станицы большой популярностью пользуется ансамбль «Импрессия». В здании проводятся выставки изобразительного искусства и мастер-классы. А молодежный клуб «В ритме движения» устраивает спортивные соревнования для местной молодежи.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе находится одна из самых больших сетей клубов, домов культуры, центров досуга и традиционных ремесел. Большинство из них сосредоточены в хуторах, селах и станицах — 90%.

Алина Зорина