Задержанный на Кубани признался в подготовке к поджогу поезда

Задержанный за теракт на подстанции на территории Краснодарского края признался, что готовился к поджогу поезда. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в пяти регионах 10 российских граждан, совершивших диверсии по заданию украинских спецслужб. Арестованные поджигали служебные автомобили правоохранительных органов и вмешивались в работу объектов энергетики и транспорта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по региону.

Под воздействием мошенников задержанные оформляли кредиты на суммы от 300 тыс. до 1,6 млн руб. и переводили деньги на подконтрольные счета. После этого лжесотрудники российских силовых ведомств убеждали их в том, что они финансируют ВСУ, и принуждали к противоправным действиям.

Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Краснодарского края. По словам задержанного, с ним связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который приказал поджечь трансформатор. Для выполнения задания он подготовил канистру с бензином, два молотка и монтировки. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

«Поезда поджигать», — ответил арестованный на вопрос о других полученных заданиях. Он уточнил, что готовился к поджогам составов, но в итоге их не осуществил.

Алина Зорина