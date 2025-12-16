В Керчи арестован экс-сотрудник СБУ за призывы атаковать Красную площадь

В Керчи арестовали 62-летнего бывшего сотрудника СБУ, который в Telegram-канале призывал нанести удары беспилотниками по Красной площади во время Парада Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, ранее работавший на одном из предприятий морского транспорта, опубликовал в открытом Telegram-канале комментарии с призывами атаковать дронами Красную площадь в Москве в день празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). За преступление фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Алина Зорина