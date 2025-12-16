Оператор аэропорта Краснодар получил предупреждения от ФАС

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам 12 крупных аэропортов России, включая авиагавань Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Служба установила, что главные операторы взимали с авиакомпаний дополнительную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. По мнению ФАС, подобные действия представляют собой навязывание невыгодных условий договора авиаперевозчикам. В случае невыполнения требований предупреждений будет возбуждено антимонопольное дело против нарушителей.

Аналогичные нарушения получили операторы аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска. Ранее антимонопольная служба вынесла предупреждения операторам международного аэропорта Сочи, Храброво и Кольцово.

Алина Зорина