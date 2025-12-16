Экс-полицейского из Горячего Ключа обвинили в получении взятки от браконьера

Следователи предъявили обвинение 36-летнему бывшему заместителю начальника районного отдела полиции Горячего Ключа в получении взятки в размере 500 тыс. руб. за непривлечение к ответственности браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который незаконно охотился на диких копытных животных в лесном массиве охотничьих угодий Горячеключевского городского округа, не имея соответствующей лицензии. После этого обвиняемый получил через посредника 500 тыс. руб. за то, чтобы не привлекать браконьера к уголовной ответственности.

В отношении нарушителя органы МВД ведут отдельное расследование. Действия посредника, участвовавшего в передаче денег, также получат правовую оценку в ходе следствия.

Сейчас обвиняемый экс-полицейский находится под стражей. Оперативное сопровождение дела осуществляет краевое управление ФСБ. Следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы продолжаются.

Алина Зорина