Напавший на школу в Одинцово подросток опубликовал видео убийства в чате класса

В СМИ и Telegram-каналах распространилось видео нападения подростка на учеников МБОУ Успенская СОШ в Одинцово. На ролике, снятом от первого лица, молодой человек собирает устройство, похожее на СВУ, а затем идет по коридорам школы с ножом и перцовым баллончиком. Как пишет «РИА Новости», 15-минутный ролик и манифест нападавший опубликовал в чате класса.

На видео подросток подходит к группе учеников и спрашивает у них национальность, угрожая ножом. На подбежавшего к детям охранника ученик распыляет перцовый баллончик, затем бьет мужчину ножом. Одного из детей подросток догоняет на лестнице и наносит несколько ударов.

О нападении в школе стало известно утром 16 декабря. По данным правоохранительных органов, ученик школы ранил ножом охранника учреждения и ученика, который в результате погиб. По данным регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, погибший — ученик четвертого класса. СМИ пишут, что нападавший — 15-летний ученик 9 «Б» класса этой же школы. В соцсетях публикуются его фотографии в футболке с надписью «No lives matter» («Ни одна жизнь не важна»).

Полина Мотызлевская