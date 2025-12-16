Напавший на школу в Одинцово подросток опубликовал видео убийства в чате класса
В СМИ и Telegram-каналах распространилось видео нападения подростка на учеников МБОУ Успенская СОШ в Одинцово. На ролике, снятом от первого лица, молодой человек собирает устройство, похожее на СВУ, а затем идет по коридорам школы с ножом и перцовым баллончиком. Как пишет «РИА Новости», 15-минутный ролик и манифест нападавший опубликовал в чате класса.
На видео подросток подходит к группе учеников и спрашивает у них национальность, угрожая ножом. На подбежавшего к детям охранника ученик распыляет перцовый баллончик, затем бьет мужчину ножом. Одного из детей подросток догоняет на лестнице и наносит несколько ударов.
О нападении в школе стало известно утром 16 декабря. По данным правоохранительных органов, ученик школы ранил ножом охранника учреждения и ученика, который в результате погиб. По данным регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, погибший — ученик четвертого класса. СМИ пишут, что нападавший — 15-летний ученик 9 «Б» класса этой же школы. В соцсетях публикуются его фотографии в футболке с надписью «No lives matter» («Ни одна жизнь не важна»).
Что известно о нападении подростка на школу в Одинцово. Главное
Подросток с ножом убил ребенка и ранил охранника в школе в Одинцово
В школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, нападавший ранил ножом охранника и убил ребенка. Что известно о нападении — в подборке «Ъ».
- Нападение произошло в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Сообщение о ЧП поступило в полицию в 9:00.
- По данным МВД, ученик распылил газовый баллончик, ударил ножом охранника, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику. Ребенок скончался.
- Силовики задержали подростка. В настоящее время его доставляют в следственные органы.
- Напавший был приверженцем деструктивного молодежного течения, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- СКР возбудил дело по статье об убийстве. Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
- В Следственном комитете сообщили, что задержанный — 15-летний подросток.
- В соцсетях распространяются фото и видео с места ЧП. Некоторые снимки сделал сам нападавший. В частности, он снимал селфи на фоне тела убитого им ребенка.
- Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики вышли из школы самостоятельно. Более 100 учеников укрылись в расположенном по соседству культурно-спортивном комплексе «Дом молодежи», сообщили ТАСС в администрации комплекса.
- Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.