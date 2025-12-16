Подросток зарезал ребенка в школе в Одинцово и ранил охранника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения подростка на школу в Одинцово. По данным СКР, в результате инцидента погиб один ребенок, также нападавший ударил ножом охранника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МБОУ Успенская СОШ, в которой произошло нападение

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ МБОУ Успенская СОШ, в которой произошло нападение

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ведомстве подтвердили, что ЧП случилось в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Нападавший — несовершеннолетний, другие подробности о нем или его мотивах в СКР не привели. Дело расследуют по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Telegram-канал Baza пишет, что погибший ребенок учился в четвертом классе. По данным канала, задержанный — 15-летний ученик 9Б класса той же школы. В соцсетях распространяются фото и видео с места ЧП. Некоторые снимки сделал сам нападавший. В частности, он снимал селфи на фоне тела убитого им ребенка.