Напавший на школу в Одинцово подросток признал вину

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцово, находится на допросе. Он признал вину в преступлении, заявила представитель областного СКР Ольга Врадий.

Взрывотехники продолжают осмотр территории школы. «Допрос (задержанного школьника.— "Ъ") идет. По предварительным данным, вину признает»,— рассказала госпожа Врадий (цитата по ТАСС).

ЧП случилось сегодня утром в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Учащийся напал с ножом на охранника и одного из учеников. В результате ребенок умер, охранник госпитализировали. По данным МВД, у напавшего также был с собой газовый баллончик. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура также проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности. СМИ писали, что задержанный — 15-летний девятиклассник из той же школы.

