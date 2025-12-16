Омбудсмен Мишонова пообещала помочь детям после нападения на школу в Одинцово

После нападения 15-летнего подростка на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа детям и взрослым окажут всю необходимую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова

Мотивы преступления, уточнила госпожа Мишонова, выясняются. Она призвала воздержаться от публикации неподтвержденных данных о ЧП.

Нападение произошло сегодня утром. Ученик 9-го класса пришел в школу с ножом. Сначала он ранил охранника, потом ударил ножом десятилетнего мальчика (ученика 4-го класса). Ребенок умер. Напавшего задержали. СКР возбудил дело об убийстве.