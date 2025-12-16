«МК»: учительница спасла 4-классников от подростка с ножом в школе в Одинцово

Во время нападения 15-летнего подростка с ножом в Успенской школе Одинцово учеников младших классов эвакуировали через окно. Классный руководитель 4-го класса заперлась с детьми в кабинете на первом этаже и организовала эвакуацию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации газеты, других школьников в спешке выводили из здания без верхней одежды. Дети ждали на улице дальнейших указаний, после чего их увели в Дом молодежи напротив школы.

«МК» уточняет, что родители учеников узнали о нападении из СМИ и, не сумев дозвониться до администрации учреждения, самостоятельно прибыли к месту ЧП.

Сегодня утром ученик 9-го класса пришел с ножом в школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Он распылил перцовый баллончик, ранил охранника и убил четвероклассника. Напавшего задержали, он признал вину. Возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК).

Подробности — в материале «Ъ».