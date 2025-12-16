Напавший на школу в Одинцово подросток задержан

Ученик с ножом, напавший на школу в Одинцово, задержан, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. О задержании учащегося также рассказали RT очевидцы. Информацию подтверждает «Интерфакс».

Инцидент случился сегодня утром в общеобразовательной школе в Одинцовском округе, в поселке Горки-2. По предварительным данным, нападавший — ученик средней школы. Несколько человек получили ранения. СМИ пишут, что есть один погибший — вероятно, ученик. Школьников эвакуировали в находящийся рядом Дом молодежи. На кадрах с места ЧП видно, что многие дети выбегали на улицу без верхней одежды.