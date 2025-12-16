Воробьев призвал СМИ не публиковать видео с нападением на школу в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал нападение подростка на учеников МБОУ Успенская СОШ в Одинцово. Он назвал произошедшее «ужасной, запредельной жестокостью» и пообещал оказать помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Он также обратился к журналистам с просьбой не публиковать видео с места нападения. «Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи»,— указал господин Воробьев.

О нападении в школе стало известно утром 16 декабря. По предварительным данным, 15-летний ученик школы ранил ножом охранника учреждения и учащихся, один из которых — 11-летний четвероклассник — в результате погиб. По данным СМИ, подросток перед нападением опубликовал в школьном чате манифест, а позднее — видео самого нападения. В тексте манифеста молодой человек винит в проблемах общества ислам, евреев, либералов, движение «Антифа» и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). В соцсетях также публикуются его фотографии в футболке с надписью «No lives matter» («Ни одна жизнь не важна»).

Полина Мотызлевская