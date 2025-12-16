Прокуратура проверит охранников после нападения на школу в Одинцово

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении подростка с ножом на школу в Одинцово. Прокуратура также проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности и образовании. На место ЧП приехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

ЧП случилось в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Учащийся напал с ножом на охранника и одного из учеников. В результате ребенок умер. По данным МВД, у напавшего также был с собой газовый баллончик. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. СМИ писали, задержанный — 15-летний девятиклассник из той же школы, его мотивы пока неизвестны.