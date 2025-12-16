Глава Одинцово: после убийства ребенка в школе в соцсетях распространяют угрозы

Во всех школах подмосковного Одинцово усилили меры безопасности после нападения подростка с ножом на одно из учебных заведений, заявил глава городского округа Андрей Иванов. Он сообщил, что в соцсетях «распространяются угрозы», но не привел подробностей.

Фото: Одинцовский городской округ Московской области

Фото: Одинцовский городской округ Московской области

Господин Иванов рассказал, что находится на месте трагедии, и власти вместе с правоохранительными органами «разбираются во всех обстоятельствах произошедшего». По его словам, работники школы отработали быстро, все дети были эвакуированы.

«В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтвержденная информация. Прошу доверять только официальным сообщениям. Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве»,— прокомментировал глава городского округа.

С близкими погибшего ребенка работают психологи. Им окажут всю необходимую помощь, пообещал Андрей Иванов. Раненый охранник находится в Одинцовской областной больнице.

Сегодня утром ученик одной из школ в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа напал с ножом на охранника и школьника. Ребенок погиб на месте. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура также проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности. На допросе напавший на школу признал вину.

