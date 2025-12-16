СПЧ потребовал от Telegram-каналов удалить кадры убийства в школе в Одинцово

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) потребовал от Telegram-каналов и СМИ удалить фото- и видеоматериалы нападения на школу в Одинцово. В СПЧ считают нужным ввести ответственность за подобные публикации.

Члены СПЧ полагают, что «понятия этичности и гуманизма должны быть общими у всех людей». В совете призвали задуматься, каково видеть эти кадры родным и одноклассникам погибшего ребенка. Кроме того, другие дети после просмотра «испытают сильнейшее нервное потрясение и побоятся завтра идти в школу», уверены в СПЧ.

«Мы требуем, чтобы Telegram-каналы и СМИ удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента»,— заявили в постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.

Сегодня утром ученик одной из школ в одинцовском поселке Горки-2 напал с ножом на охранника и школьника. Ребенок погиб на месте. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности. По данным Telegram-канала 112, в школе отсутствовали металлоискатели.

