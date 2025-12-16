МВД: у напавшего на школу в Одинцово подростка был нож и газовый баллончик

МВД подтвердило задержание подростка, напавшего на учеников школы в Одинцово. По данным ведомства, у учащегося с собой, помимо ножа, был газовый баллончик.

Согласно пресс-релизу МВД, школьник распылил газовый баллончик и ударил ножом охранника. Позднее он нанес ножевое ранение десятилетнему мальчику. Тот умер на месте. Нападавшего сейчас доставляют в следственные органы.

ЧП случилось в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. СКР возбудил уголовное дело. Мотивы нападавшего пока не установлены. СМИ писали, задержанный — 15-летний девятиклассник из той же школы.