Что известно о нападении подростка на школу в Одинцово. Главное

В школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, напавший ранил ножом охранника и убил ребенка. Что известно о нападении — в подборке «Ъ».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сотрудники полиции рядом с школой в Одинцово, которая подверглась нападению

