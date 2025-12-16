обновлено 13:52
Что известно о нападении подростка на школу в Одинцово. Главное
Подросток с ножом убил ребенка и ранил охранника в школе в Одинцово
В школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, напавший ранил ножом охранника и убил ребенка. Что известно о нападении — в подборке «Ъ».
Сотрудники полиции рядом с школой в Одинцово, которая подверглась нападению
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
- Нападение произошло в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Сообщение о ЧП поступило в полицию в 9:00.
- По данным МВД, ученик распылил газовый баллончик, ударил ножом охранника, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику. Ребенок скончался.
- Силовики задержали подростка. В настоящее время его доставляют в следственные органы.
- Напавший был приверженцем деструктивного молодежного течения, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- СКР возбудил дело по статье об убийстве. Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
- В Следственном комитете сообщили, что задержанный — 15-летний подросток.
- В соцсетях распространяются фото и видео с места ЧП. Некоторые снимки сделал сам напавший. В частности, он снимал селфи на фоне тела убитого им ребенка.
- Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики вышли из школы самостоятельно. Более 100 учеников укрылись в расположенном по соседству культурно-спортивном комплексе «Дом молодежи», сообщили ТАСС в администрации комплекса.
- Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
- Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охранной деятельности и образовании после нападения на школу в Одинцово. На место ЧП приехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «ужасной, запредельной жестокостью» и пообещал оказать помощь пострадавшим. Он также обратился к журналистам с просьбой не публиковать видео с места нападения.
- Напавший на школу подросток признал вину в преступлении, заявила представитель областного СКР Ольга Врадий.
- «Московский комсомолец» пишет, что во время нападения на школу классный руководитель 4-го класса заперлась с детьми в кабинете на первом этаже и организовала их эвакуацию через окно.
- Глава Одинцово Андрей Иванов заявил, что после нападения в соцсетях «распространяются угрозы», но не привел подробностей.
- Президентский Совет по правам человека потребовал от Telegram-каналов удалить кадры убийства ребенка.