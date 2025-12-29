Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Главный по лимиту

Как Михаил Дегтярев укрепил репутацию ньюсмейкера номер один в российском спорте

Михаил Дегтярев, совместив должности министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России, в 2025 году застолбил за собой статус основного ньюсмейкера отрасли. В том числе потому, что ворвался на территорию, на которой его, кажется, не ждали,— на территорию футбола.

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Трансформация Михаила Дегтярева из фигуры, почти ничего не значащей для отечественного спортивного сообщества, в фигуру сверхкрупного калибра была стремительной и состоялась еще в 2024 году. Получивший довольно неожиданно в мае министерский портфель, он до его окончания успел добавить к этой должности вторую ключевую в отрасли — главы Олимпийского комитета России, запустить в ней ряд реформ вроде слияния федераций, а также объявить о смене международной повестки — с конфронтационной на интеграционную. А весь 2025 год Михаил Дегтярев так активно развивал свои успехи в деле укрепления репутации руководителя-реформатора, что, пытаясь выбрать наиболее заметную за эти 12 месяцев персону в российском спорте, тяжело найти ему альтернативу.

Он продолжал возвращать его в спорт мировой — дипломатией и исками в арбитражные инстанции после очередных козней международных структур, с удовольствием комментируя каждый прорыв: вот пловцы с фехтовальщиками поехали на чемпионаты мира в сильнейших составах, вот заявки гимнастов на приобретение нейтрального статуса стали удовлетворять без придирок, вот саночников и лыжников допустили до олимпийской квалификации. Он продолжал держать в тонусе федерации свои, анонсируя рейтинги эффективности — от них будут зависеть бонусы и наказания,— и обещал продолжить процесс «укрупнений»: на очереди, судя по всему, зимние жанры — уже после Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он радикально менял схему распределения букмекерских отчислений на спорт: теперь только через Российский спортивный фонд, в котором министр — председатель совета директоров. Он аннулировал контракты с прежними экипировщиками сборных. Он увольнял функционеров-ветеранов, назначая на их место молодежь.

Но все-таки самыми громкими, вызывавшими самую острую реакцию оказались другие инициативы Михаила Дегтярева.

Футбол в России всегда считался очень особенным сегментом спортивного ландшафта, сегментом как бы слегка отдельным — из-за популярности, экономического веса, вовлеченности в вид супертяжеловесов политики и бизнеса. Ему позволялось больше, чем остальным. А постоянное и деятельное участие в футбольных делах принимал, пожалуй, один-единственный спортивный министр — Виталий Мутко. Но он был «родом» из футбола — из «Зенита», Российского футбольного союза. Остальные же предпочитали обращаться с особенным сегментом деликатно.

Министр спорта Михаил Дегтярев — о возвращении в международное спортивное движение

Министр спорта Михаил Дегтярев — о возвращении в международное спортивное движение

Михаил Дегтярев ворвался на эту полузакрытую территорию так же лихо, как раньше выкинул на помойку только что незыблемые представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо в отношениях с зарубежными партнерами. Тут нашлось место всему. Министр троллил футбольных людей замечаниями насчет того, что не знает, кто такой Сергей Семак, тренер «Зенита», клуба-флагмана, и что наставника сборной России Валерия Карпина «может и не согласовать в следующий раз», и, словно на полном серьезе, предлагал прикрепить к национальной команде библиотеку: чтобы футболисты побольше читали.

А хитом этого вторжения оказался анонс нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). На несколько недель все дискуссии в футболе, кажется, свелись к «формуле Дегтярева» «5+10», то есть к такой, что предусматривает пять иностранцев на поле и десять в клубной заявке вместо нынешних восьми и тринадцати.

Не то чтобы лимит на легионеров — это ключевой инструмент футбольного регулирования. И переход к формату Михаила Дегтярева будет постепенным — не через год. И для большинства клубов он означает необходимость избавиться от одного-двух игроков, а для некоторых вообще ничего не означает: и так соответствуют. Перцу добавило, судя по всему, чувство, что кто-то от футбола далекий нахально покушается на святое, на то, в чем понимают лишь избранные, вместо того чтобы сначала спросить у них, профессионалов, совета. Но Михаил Дегтярев точно не тот министр, который хоть от чего-то далек.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Яркие кадры карьеры Михаила Дегтярева

Предыдущая фотография
На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Фото: РИА Новости

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бычков  /  купить фото

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 28

На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Фото: РИА Новости

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бычков  /  купить фото

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все