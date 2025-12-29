Главный по лимиту

Михаил Дегтярев, совместив должности министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России, в 2025 году застолбил за собой статус основного ньюсмейкера отрасли. В том числе потому, что ворвался на территорию, на которой его, кажется, не ждали,— на территорию футбола.

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Трансформация Михаила Дегтярева из фигуры, почти ничего не значащей для отечественного спортивного сообщества, в фигуру сверхкрупного калибра была стремительной и состоялась еще в 2024 году. Получивший довольно неожиданно в мае министерский портфель, он до его окончания успел добавить к этой должности вторую ключевую в отрасли — главы Олимпийского комитета России, запустить в ней ряд реформ вроде слияния федераций, а также объявить о смене международной повестки — с конфронтационной на интеграционную. А весь 2025 год Михаил Дегтярев так активно развивал свои успехи в деле укрепления репутации руководителя-реформатора, что, пытаясь выбрать наиболее заметную за эти 12 месяцев персону в российском спорте, тяжело найти ему альтернативу.

Он продолжал возвращать его в спорт мировой — дипломатией и исками в арбитражные инстанции после очередных козней международных структур, с удовольствием комментируя каждый прорыв: вот пловцы с фехтовальщиками поехали на чемпионаты мира в сильнейших составах, вот заявки гимнастов на приобретение нейтрального статуса стали удовлетворять без придирок, вот саночников и лыжников допустили до олимпийской квалификации. Он продолжал держать в тонусе федерации свои, анонсируя рейтинги эффективности — от них будут зависеть бонусы и наказания,— и обещал продолжить процесс «укрупнений»: на очереди, судя по всему, зимние жанры — уже после Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он радикально менял схему распределения букмекерских отчислений на спорт: теперь только через Российский спортивный фонд, в котором министр — председатель совета директоров. Он аннулировал контракты с прежними экипировщиками сборных. Он увольнял функционеров-ветеранов, назначая на их место молодежь.

Но все-таки самыми громкими, вызывавшими самую острую реакцию оказались другие инициативы Михаила Дегтярева.

Футбол в России всегда считался очень особенным сегментом спортивного ландшафта, сегментом как бы слегка отдельным — из-за популярности, экономического веса, вовлеченности в вид супертяжеловесов политики и бизнеса. Ему позволялось больше, чем остальным. А постоянное и деятельное участие в футбольных делах принимал, пожалуй, один-единственный спортивный министр — Виталий Мутко. Но он был «родом» из футбола — из «Зенита», Российского футбольного союза. Остальные же предпочитали обращаться с особенным сегментом деликатно.

Михаил Дегтярев ворвался на эту полузакрытую территорию так же лихо, как раньше выкинул на помойку только что незыблемые представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо в отношениях с зарубежными партнерами. Тут нашлось место всему. Министр троллил футбольных людей замечаниями насчет того, что не знает, кто такой Сергей Семак, тренер «Зенита», клуба-флагмана, и что наставника сборной России Валерия Карпина «может и не согласовать в следующий раз», и, словно на полном серьезе, предлагал прикрепить к национальной команде библиотеку: чтобы футболисты побольше читали.

А хитом этого вторжения оказался анонс нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). На несколько недель все дискуссии в футболе, кажется, свелись к «формуле Дегтярева» «5+10», то есть к такой, что предусматривает пять иностранцев на поле и десять в клубной заявке вместо нынешних восьми и тринадцати.

Не то чтобы лимит на легионеров — это ключевой инструмент футбольного регулирования. И переход к формату Михаила Дегтярева будет постепенным — не через год. И для большинства клубов он означает необходимость избавиться от одного-двух игроков, а для некоторых вообще ничего не означает: и так соответствуют. Перцу добавило, судя по всему, чувство, что кто-то от футбола далекий нахально покушается на святое, на то, в чем понимают лишь избранные, вместо того чтобы сначала спросить у них, профессионалов, совета. Но Михаил Дегтярев точно не тот министр, который хоть от чего-то далек.

Алексей Доспехов