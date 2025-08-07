Лимитация деятельности

В ближайшие месяцы клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) помимо чисто спортивных задач придется решать и задачу несколько иного свойства, адаптируясь к новому лимиту на легионеров, анонсированному министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Он предполагает существенное ужесточение ограничений: максимальное количество игроков с легионерским статусом в клубной заявке сократится с тринадцати до десяти, а одновременно находящихся на поле — с восьми до пяти. Необходимость подстраиваться под реформу уже разделило команды РПЛ на группы: одним предстоит серьезная «зачистка» состава, другие, в том числе, как ни странно, лидер текущего чемпионата страны «Локомотив», уже соответствуют требованиям министерства или близки к их выполнению.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Наиболее громкой новостью среди прозвучавших в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева “Ъ” стала, судя по бурной реакции спортивного сообщества, та, в которой он анонсировал корректировку лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Господин Дегтярев предупредил о «плавном» его снижении, обозначив конечную цель. Оптимальным, по мнению министерства, в соответствии с законодательством, регулирующим такого рода ограничения, является формула «5+10». Она предполагает, что одновременно на поле в составе команды вправе находиться не более пяти игроков с легионерским статусом (то есть не являющихся гражданами России или стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), а в клубной заявке их может быть не более десяти.

Лимит на легионеров в российском футболе трансформировался многократно. Но трансформацию именно радикальную в этом веке он пережил только однажды.

В середине нулевых в премьер-лиге, обходившейся без барьеров на пути иностранцев, появился лимит, который со стороны мог показаться достаточно жестким. По нему число легионеров, играющих одновременно за команду в матче, не могло превышать пяти. Однако жесткость была чисто формальной. На самом деле из-под лимита выводились иностранцы с десятью и более матчами за национальные сборные, и этот нюанс расширял селекционные возможности обеспеченных клубов, позволяя им до предела насыщаться зарубежными кадрами. Чем-то вроде квинтэссенции либерального подхода был матч, в котором 20 лет назад, в августе 2005 года, вся основа столичного «Динамо», встречавшегося с «Москвой», полностью состояла из иностранцев.

В этом смысле в то время высший отечественный дивизион походил на высшие дивизионы стран «большой европейской пятерки» — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В них до середины 1990-х годов действовали суровые лимиты на легионеров, однако после знаменитого «дела Босмана» эти лиги были вынуждены привести свои регламенты в соответствие с законодательством Евросоюза, санкционирующим свободное перемещение рабочей силы. Ограничения в «большой пятерке» остались. Но они сводятся к лимитам на спортсменов из государств, не входящих в Евросоюз и не имеющих антидискриминационных соглашений с ним, и к требованиям по минимальному количеству так называемых доморощенных, то есть созревших в местной футбольной среде, игроков в заявке и имеют, строго говоря, почти условный характер.

Однако уже в 2006 году Россия от этого подхода отказалась, отменив послабления и введя полноценный лимит с предельной планкой семь, а вскоре и шесть иностранцев в основе.

Потом были его незначительные смягчения и ужесточения, объяснявшиеся всегда одинаково. Противники лимита указывали на волшебную силу конкуренции, без которой не могут развиваться свои таланты, сторонники — на необходимость помогать развитию, искусственно обеспечивая практику рискующим засидеться в запасе талантам. Михаил Дегтярев использовал именно этот тезис, объясняя, почему санкционировал ужесточение лимита, похожее по резкости на случившееся два десятилетия назад. Дело в том, что по сравнению с тем, что министр называет «таргетом», пока еще легитимная формула с 8 легионерами на поле и 13 — в заявке смотрится очень мягкой.

Разница в цифрах настаивает на том, что членов РПЛ ждет непростая адаптация к «формуле Дегтярева». Однако это утверждение нуждается все-таки в уточнении. В премьер-лиге, если отталкиваться от значения иностранцев, их «удельного веса», в действительности наблюдается колоссальное расслоение.

Его нетрудно заметить, уже просто взглянув на официальные заявки клубов. В настоящий момент превышение «таргета» в десять игроков — у 5 из 16 (см. рисунок). Это «Зенит», «Краснодар», «Спартак», московское «Динамо» (причем у спартаковцев и динамовцев оно возникнет после возвращения в строй некоторых травмированных игроков) и «Ахмат». Остальные даже сейчас укладываются в лимит недалекого будущего, некоторые — с приличным запасом, который вряд ли растворится до закрытия в сентябре в РПЛ летнего трансферного окна и окончания селекционной кампании.

Понятно, и кому реформа сулит головную боль в первую очередь. «Ахмат» — исключение в той категории, которая охватывает середняков и аутсайдеров: чаще всего отряд иностранцев в них скромен, пусть львиная доля — лидеры команд. Пострадают из-за изменений прежде всего гранды, например бившиеся в предыдущем чемпионате за золото вплоть до заключительного тура «Краснодар», которому титул достался, и «Зенит», расставшийся с ним после серии из шести подряд побед. Два флагмана полностью выбирают действующую квоту по числу легионеров в заявке и используют их в текущем чемпионате чрезвычайно активно. В минувшие выходные в нем прошли матчи третьего тура. «Зенит», сыгравший вничью с ЦСКА, выпустил в основе восемь, предельное количество, разрешенных легионеров (не считая получившего российское гражданство бразильца Дугласа Сантоса), а еще двое вышли на замену. У «Краснодара», одолевшего московское «Динамо», в основе их было семь (не считая выступающего за сборную Армении воспитанника краснодарской академии Эдуарда Сперцяна), а на замену вышли трое.

О значении игроков с легионерским статусом для клубов с возможностями и амбициями неплохо рассказывает и другая статистика. Она иллюстрирует отношение их игрового времени, стоимости, объема результативных действий к соответствующим показателям тех, кто такого статуса не имеет. Обычно пропорция (см. рисунок) явно в пользу легионеров (особенно с поправкой на то, что количественно в заявках все же преобладают россияне).

Но и среди фронтменов присутствуют аномалии. Не слишком явная — ЦСКА, проявляющий сдержанность в отношении иностранцев, чересчур явная — «Локомотив». Этот клуб вообще тянет на феномен. В его заявке — всего четыре иностранца, а во всех трех матчах чемпионата в основу из них попадал только играющий в центре обороны мексиканец Сесар Монтес. При этом «Локомотив» располагается на верхней строчке таблицы турнира, а, кроме него, три победы в трех матчах не удалось одержать никому из его участников. Факт, может быть укрепляющий уверенность всех, кому по душе идея сокращения лимита, в верности курса.

Алексей Доспехов, Роман Левищев