На санях можно

Пятым видом спорта после фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека и ски-альпинизма, в котором российские спортсмены получили реальный шанс принять участие в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стал санный спорт. Отвечающая за него международная федерация допустила к участию в соревнованиях, имеющих статус отборочных к Олимпиаде, шесть отечественных спортсменов. Допуск обеспечило решение Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего отстранение российских саночников незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саночник Александр Горбацевич

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Саночник Александр Горбацевич

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Об изменении ситуации с российскими саночниками сообщила ТАСС пресс-служба Федерации санного спорта России (ФССР). Из ее заявления следует, что Международная федерация санного спорта (FIL) «объявила о допуске к международным соревнованиям под своей эгидой спортсменов и специалистов российской команды в нейтральном статусе». Речь идет о шести саночниках, выступающих в одноместных санях,— Софии Мазур, Дарье Олесик, Ксении Шамовой, Александре Горбацевиче, Павле Репилове и Матвее Пересторонине. Предполагается, что с ними на зарубежные турниры сможет выезжать группа тренеров, механиков, врачей и массажистов.

Речь идет об очень примечательном событии.

Федерации по зимним видам спорта, в отличие от многих, курирующих летние, до сих пор придерживались введенного весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, сверхжесткого «изоляционного» режима в отношении россиян, не разрешая им выступать в своих турнирах. Немного смягчили его ради ближайшей Олимпиады, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, лишь две — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU), контролирующий три вида — фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Эти структуры открыли дорогу на Олимпийские игры для небольшой группы российских спортсменов.

Теперь по их пути пошла FIL, которая, в отличие от ISU и ISMF, отменила «изоляционный» режим не по своей воле. Ее обязал это сделать CAS, в конце октября признавший незаконным отстранение российских саночников. В ФССР рассказали, что получившие допуск саночники будут пытаться набрать очки «в зачет олимпийской квалификации». Ее регламент в санном спорте очень запутанный, но по крайней мере тот факт, что россияне проведут олимпийский сезон целиком и имеют возможность заявиться на все пять этапов Кубка мира, увеличивает их шансы на успех.

А за первые квалификационные баллы они начнут сражаться уже в ближайшие дни — на так называемых тестовых соревнованиях на олимпийской трассе, которые пройдут с 24 по 30 ноября: они являются частью отбора.

При этом если в женскую команду, которой предстоит биться за олимпийские слоты, попали все три призера последнего чемпионата России, то в мужской есть только призер бронзовый — Александр Горбацевич. Две главные звезды российского санного спорта, до отстранения входившие в его элиту,— Роман Репилов и Семен Павличенко — допуск не получили. А трехкратный чемпион мира Репилов даже с ним вряд ли отправился бы в Италию, учитывая, что в ноябре успел стать фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в присвоении 11 млн руб. бюджетных средств, предназначенных для покупки саней.

Арнольд Кабанов