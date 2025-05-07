Российские фехтовальщики получили команды

Международная федерация фехтования (FIE) первой из крупных спортивных федераций отказалась от одной из главных составляющих пакета санкций, которые действуют в отношении отечественного спорта с момента начала военной спецоперации на Украине. Она приняла решение о допуске взрослых спортсменов из России к участию в командных состязаниях в рамках всех своих турниров, включая основные — такие как июньский чемпионат Европы в Генуе. До этого в течение трех лет во всех видах российские атлеты могли состязаться на международном уровне лишь в индивидуальных дисциплинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международная федерация фехтования опубликовала на своем сайте документ за подписью ее временного президента Абдель Монема Эль-Хусейни. В нем сказано, что атлеты, имеющие предоставленный исполкомом федерации статус нейтральных, могут теперь участвовать во «взрослых командных соревнованиях» под эгидой структуры под флагом FIE. На самом деле, речь идет о настоящем прорыве.

В 2022 году после начала военной спецоперации на Украине на российскую спортивную отрасль обрушилось огромное количество жестких санкций.

В данный момент большинство международных спортивных федераций отказались от практики полного запрета на допуск отечественных спортсменов к своим соревнованиям. Однако до сих пор этот допуск касался исключительно личных состязаний. В командных запрет всегда сохраняли даже относительно «лояльные» структуры.

Что-то вроде прецедента в этом смысле создала в январе Международная федерация шахмат (FIDE). Но ее решение разрешить российским спортсменам выступать в командных состязаниях касалось лишь довольно небольшой — так называемой уязвимой — группы: в нее вошли юноши и шахматисты с ограниченными возможностями.

FIE первой сняла запрет для элитных спортсменов. Роль России в виде, который контролирует эта федерация, всегда была огромной.

Российские фехтовальщики все время находились на лидирующих позициях в нем. Последней для них Олимпиадой была та, что состоялась в 2021 году в Токио. На ней российская команда уверенно выиграла медальный зачет фехтовального турнира. Она завоевала в общей сложности восемь наград, из которых три — золотые. Четырежды на пьедестал почета россияне попадали именно в командных состязаниях. Золото в Токио взяли рапиристки и саблистки, серебро — шпажисты и рапиристы.

Рывок же, которого добилась сама FIE в этом столетии, связан прежде всего с именем Алишера Усманова. Господин Усманов впервые возглавил федерацию в 2008 году, а затем трижды подряд — в 2012-м, 2016-м и 2021-м — переизбирался на президентский пост. При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было. В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала военной спецоперации.

О намерении вернуть себе должность он объявил в октябре прошлого года. При этом выяснилось, что уровень доверия к господину Усманову в фехтовальном сообществе по-прежнему гигантский. Он с подавляющим перевесом — 120 голосами против 26 у шведа Отто Дракенберга — выиграл выборы. А представители мирового фехтовального сообщества отмечали громадный прогресс, достигнутый фехтованием под руководством Алишера Усманова в целом ряде аспектов. Это и расширение его географии, и повышение «удельного веса» в олимпийской программе (на главном соревновании фехтовальщики разыгрывают сейчас максимальное количество комплектов наград — 12), и укрепление финансовой стабильности.

Между тем через несколько дней после триумфального возвращения на должность президента Алишер Усманов объявил, что вновь временно приостанавливает исполнение своих обязанностей, чтобы «обеспечить эффективную работу» федерации и «предпринять необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность».

Первым соревнованием для российских фехтовальных команд станет чемпионат Европы.

Он пройдет с 14 по 19 июня в итальянской Генуе. Чемпионат мира по фехтованию в текущем году состоится в конце июля в Тбилиси. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что российские фехтовальщики планируют также участвовать в летней Универсиаде в Германии, по срокам почти совпадающей с мировым первенством.

Алексей Доспехов